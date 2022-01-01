Blink Health Salarii

Salariul de la Blink Health variază de la $35,529 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $504,161 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blink Health . Ultima actualizare: 10/10/2025