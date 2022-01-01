Blink Health Salarii

Director de Companii
Salariul de la Blink Health variază de la $35,529 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $504,161 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blink Health. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Inginer Software
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Inginer Software Backend

Manager de Produs
Median $235K
Analist de Afaceri
$189K

Manager Data Science
$504K
Data Scientist
Median $150K
Designer de Produs
Median $165K
Manager Inginerie Software
Median $275K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Blink Health, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

