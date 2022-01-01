Director de Companii
Collective Health
Collective Health Salarii

Salariul de la Collective Health variază de la $65,325 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $502,500 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Collective Health. Ultima actualizare: 10/13/2025

$160K

Inginer Software
Median $195K
Manager de Produs
Median $138K
Manager Inginerie Software
Median $250K

Manager Operațiuni de Afaceri
$97.5K
Analist de Afaceri
$65.3K
Analist de Date
$88.4K
Data Scientist
$124K
Analist Financiar
$149K
Designer de Produs
$170K
Vânzări
$503K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Collective Health, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Alte Resurse