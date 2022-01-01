Directorul Companiilor
Rally Health
Rally Health Salarii

Intervalul salarial Rally Health variază de la $89,445 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $321,300 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Rally Health. Ultima actualizare: 8/20/2025

$160K

Specialist în Științe de Date
$321K
Resurse Umane
$89.4K
Designer de Produs
Median $153K

Manager de Produs
Median $210K
Recrutor
$156K
Manager de Inginerie Software
Median $305K
Manager de Program Tehnic
$219K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
Options

La Rally Health, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Rally Health este Specialist în Științe de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $321,300. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Rally Health este $210,000.

