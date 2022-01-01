Director de Companii
HealthifyMe
HealthifyMe Salarii

Salariul de la HealthifyMe variază de la $30,469 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la HealthifyMe. Ultima actualizare: 10/20/2025

Inginer Software
Median $47.9K

Inginer Software Backend

Analist de Afaceri
$73.9K
Data Scientist
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Manager de Produs
$201K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la HealthifyMe este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la HealthifyMe este $60,920.

Alte Resurse