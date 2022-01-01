HealthifyMe Salarii

Salariul de la HealthifyMe variază de la $30,469 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la HealthifyMe . Ultima actualizare: 10/20/2025