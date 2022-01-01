Director de Companii
Hinge Health
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Hinge Health Salarii

Salariul de la Hinge Health variază de la $48,540 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $353,225 pentru un Manager Design de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Hinge Health. Ultima actualizare: 9/5/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $175K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager Inginerie Software
Median $240K
Manager de Produs
Median $232K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Operațiuni de Afaceri
$142K
Manager Operațiuni de Afaceri
$147K
Analist de Afaceri
$124K
Dezvoltare Corporativă
$271K
Analist de Date
$133K
Data Scientist
$271K
Analist Financiar
$234K
Designer Industrial
$261K
Tehnolog Informațional (IT)
$75K
Marketing
$118K
Operațiuni Marketing
$158K
Designer de Produs
$48.5K
Manager Design de Produs
$353K
Manager de Proiect
$116K
Cercetător UX
$207K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Hinge Health, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Hinge Health este Manager Design de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $353,225. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Hinge Health este $166,550.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Hinge Health

Companii Similare

  • Owlet
  • HealthifyMe
  • Thirty Madison
  • Thrive Global
  • One Drop
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse