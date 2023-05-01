Directorul Companiilor
Ceres
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Ceres Salarii

Intervalul salarial Ceres variază de la $52,260 în compensație totală anuală pentru Inginer Biomecanic la capătul de jos la $179,100 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ceres. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Biomecanic
$52.3K
Specialist în Științe de Date
$65.2K
Inginer de Software
$179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Ceres este Inginer de Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $179,100. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ceres este $65,162.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Ceres

Companii Asoc

  • Stripe
  • Netflix
  • Snap
  • Facebook
  • Uber
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse