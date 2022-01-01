Director de Companii
Snap
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Snap Salarii

Salariul de la Snap variază de la $61,215 în compensație totală pe an pentru un Încredere și Siguranță la nivelul inferior până la $1,472,985 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Snap. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Rețele

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Software Producție

Inginer Software Securitate

Inginer Software Realitate Virtuală

Cercetător Științific

Data Scientist
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Manager de Produs
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Manager Inginerie Software
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Manager Program Tehnic
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Vânzări
Median $235K

Executiv Cont

Manager Cont

Designer de Produs
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

Designer UX

Recrutor
L3 $146K
L4 $162K

Recrutant Tehnic

Marketing
L3 $182K
L4 $251K

Manager Marketing Produs

Manager de Program
Median $260K
Contabil
Median $150K

Contabil Tehnic

Tehnolog Informațional (IT)
Median $165K
Inginer Mecanic
Median $352K
Analist de Afaceri
$90.5K
Dezvoltare Afaceri
$304K
Operațiuni Servicii Clienți
$79.9K
Analist de Date
$144K
Manager Data Science
$302K
Analist Financiar
$234K
Inginer Hardware
$144K
Juridic
$120K
Consultant în Management
$377K
Operațiuni Marketing
$176K
Inginer Optic
$527K
Manager Parteneri
$643K
Manager Design de Produs
$570K
Manager de Proiect
$98K
Analist Securitate Cibernetică
$159K
Încredere și Siguranță
$61.2K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

100%

AN 1

Tip Acțiuni
RSU

La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:

  • 100% se dobândește în 1st-AN (8.33% lunar)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (2.77% lunar)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (2.77% lunar)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (2.77% lunar)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AN 1

33%

AN 2

13%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 54% se dobândește în 1st-AN (4.50% lunar)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (2.75% lunar)

  • 13% se dobândește în 3rd-AN (1.08% lunar)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

El puesto con mayor remuneración reportado en Snap es Manager Inginerie Software at the L8 level con una compensación total anual de $1,472,985. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Snap es $302,575.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Snap

Companii Similare

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse