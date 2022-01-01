Director de Companii
Airbnb

Airbnb Salarii

Salariul de la Airbnb variază de la $33,473 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $836,108 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Airbnb. Ultima actualizare: 9/4/2025

Logo Airbnb

$57K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Inginer Android

Inginer Software Mobil

Inginer Software Frontend

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Data Scientist
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Manager de Produs
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Designer de Produs
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

Designer UX

Manager Inginerie Software
M1 $602K
M2 $765K
Recrutor
G8 $189K
G9 $209K

Recrutant Tehnic

Manager Program Tehnic
L5 $349K
L6 $499K
Analist Financiar
Median $301K
Manager de Proiect
Median $200K
Marketing
Median $300K
Manager de Program
Median $330K
Analist de Afaceri
Median $33.5K
Analist de Date
Median $157K
Juridic
Median $275K

Consilier Juridic

Vânzări
Median $100K
Manager Data Science
Median $620K
Asistent Administrativ
Median $155K
Dezvoltare Afaceri
Median $130K
Tehnolog Informațional (IT)
Median $230K
Cercetător UX
Median $340K
Contabil
$190K

Contabil Tehnic

Operațiuni de Afaceri
$349K
Manager Operațiuni de Afaceri
$267K
Copywriter
$246K
Resurse Umane
$126K
Operațiuni Marketing
$367K
Inginer Mecanic
$295K
Operațiuni Persoane
$402K
Manager Design de Produs
$348K
Operațiuni Venituri
$266K
Inginer de Vânzări
$71.5K
Analist Securitate Cibernetică
$117K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

35%

AN 1

30%

AN 2

20%

AN 3

15%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Airbnb, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 35% se dobândește în 1st-AN (8.75% trimestrial)

  • 30% se dobândește în 2nd-AN (7.50% trimestrial)

  • 20% se dobândește în 3rd-AN (5.00% trimestrial)

  • 15% se dobândește în 4th-AN (3.75% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Airbnb, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Airbnb, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Airbnb薪资最高的职位是Inginer Software at the G11 level，年度总薪酬为$836,108。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Airbnb的年度总薪酬中位数为$301,000。

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Airbnb

Companii Similare

  • Lyft
  • Uber
  • Opendoor
  • DoorDash
  • Roblox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse