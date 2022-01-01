Airbnb Salarii

Salariul de la Airbnb variază de la $33,473 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $836,108 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Airbnb. Ultima actualizare: 9/4/2025
35%
AN 1
30%
AN 2
20%
AN 3
15%
AN 4
La Airbnb, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
35% se dobândește în 1st-AN (8.75% trimestrial)
30% se dobândește în 2nd-AN (7.50% trimestrial)
20% se dobândește în 3rd-AN (5.00% trimestrial)
15% se dobândește în 4th-AN (3.75% trimestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Airbnb, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Airbnb, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
