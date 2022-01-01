Diretório de Empresas
Ansys
Ansys Salários

A faixa salarial da Ansys varia de $22,287 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $190,000 para um Engenheiro de Hardware no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ansys. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Engenheiro Mecânico
P2 $110K
P3 $164K
Engenheiro de Hardware
Median $190K

Serviço de Atendimento ao Cliente
$63.4K
Engenheiro Eletrotécnico
$174K
Tecnólogo de Informação (TI)
$131K
Marketing
$124K
Operações de Marketing
$113K
Engenheiro Óptico
$62.3K
Gestor de Produto
$131K
Gestor de Projeto
$179K
Recrutador
$107K
Vendas
$133K
Engenheiro de Vendas
$39.3K
Gestor de Programa Técnico
$123K
Escritor Técnico
$87.1K
Plano de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Ansys, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire em 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire em 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire em 3rd-ANO (33.00% anual)

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Ansys é Engenheiro de Hardware com uma remuneração total anual de $190,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ansys é $111,360.

