A remuneração de Engenheiro Mecânico in United States na Ansys varia de $111K por year para P2 a $284K por year para P5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $165K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 12/3/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$111K
$103K
$1.1K
$7.2K
P3
$164K
$139K
$13.9K
$10.8K
P4
$193K
$140K
$30K
$22.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)
