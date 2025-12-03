A remuneração de Recrutador in United States na Ansys totaliza $99K por year para P2. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 12/3/2025
Remuneração Total Média
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)
