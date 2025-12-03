Diretório de Empresas
Ansys
Ansys Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Ansys varia de $98.7K por year para P1 a $150K por year para P4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $136K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 12/3/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
Software Engineer 1(Nível de Entrada)
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
Software Engineer 2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
Senior Software Engineer
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
Lead Software Engineer
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Cientista de Investigação

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Ansys in United States situa-se numa remuneração total anual de $167,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ansys para a função de Engenheiro de Software in United States é $136,000.

