Ansys Engenheiro de Software de Produção Salários

A remuneração de Engenheiro de Software de Produção in United States na Ansys varia de $124K por year para P2 a $139K por year para P3. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $150K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 11/11/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus P1 Software Engineer 1 ( Nível de Entrada ) $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Software Engineer 2 $124K $114K $3.7K $6.7K P3 Senior Software Engineer $139K $121K $13.1K $5K P4 Lead Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 4 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Cronograma de Aquisição Principal 33 % ANO 1 33 % ANO 2 33 % ANO 3 Tipo de Ações RSU Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33 % adquire-se no 1st - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire-se no 2nd - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire-se no 3rd - ANO ( 33.00 % anual )

Qual é o calendário de aquisição na Ansys ?

