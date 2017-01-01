Diretório de cargos

Clique num cargo para explorar salários.

Technology

Software Engineer IconEngenheiro de Software

Sistemas Distribuídos

Aprendizagem Automática

Engenheiro de Aprendizagem Automática

Investigador de IA

Engenheiro de IA

Segurança

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro de Segurança de Aplicações

Engenheiro de Segurança de Cloud

Desenvolvimento Web

Engenheiro de Software Frontend

Programador Web

Engenheiro de Experiência do Utilizador

DevOps

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Engenheiro de Operações de Aprendizagem Automática

Desenvolvimento Móvel

Engenheiro iOS

Engenheiro Android

Engenheiro de Software Mobile

Dados

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Análise

Engenheiro de Bioinformática

Aplicações

Programador Salesforce

Engenheiro Workday

Engenheiro de Software Destacado

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Defensor de Programadores

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Cientista de Investigação

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Realidade Virtual

Engenheiro Cripto

Engenheiro de Software de Jogos de Vídeo

Engenheiro de Sistemas

Engenheiro de Inteligência de Negócios

Programador Quantitativo

Engenheiro Linguístico

Engenheiro de Software de Sistemas Embebidos

Design

Business

Finance

Engineering

Human Resources

Strategy & Operations

Sales

Information Technology (IT)

Administration

Legal

Real Estate

Healthcare