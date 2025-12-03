Diretório de Empresas
Ansys
Ansys Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in Taiwan na Ansys varia de NT$2.19M a NT$3.07M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$77.4K - $90.1K
Taiwan
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$71.6K$77.4K$90.1K$100K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Atendimento ao Cliente na Ansys in Taiwan situa-se numa remuneração total anual de NT$3,066,370. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ansys para a função de Atendimento ao Cliente in Taiwan é NT$2,190,265.

