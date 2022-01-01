Imenik tvrtki
Fidelity Investments Plaće

Plaće u Fidelity Investments kreću se od $7,960 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $446,667 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Fidelity Investments. Zadnje ažuriranje: 9/5/2025

$160K

Softverski Inženjer
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobilni Softverski Inženjer

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Produkcijski Softverski Inženjer

DevOps Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Kripto Inženjer

Sistemski Inženjer

Znanstvenik Podataka
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Menadžer Proizvoda
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Poslovni Analitičar
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
IT Tehnolog
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Arhitekt Rješenja
L6 $166K
L7 $233K

Arhitekt Podataka

Cloud Arhitekt

Cloud Security Architect

Financijski Analitičar
L3 $69.6K
L6 $138K
Korisnička Podrška
Median $60K
Dizajner Proizvoda
L4 $105K
L5 $140K

UX Dizajner

Analitičar Podataka
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Menadžment Konzultant
Median $160K
Menadžer Projekta
Median $163K
Menadžer Znanosti o Podacima
Median $250K
Marketing
Median $155K
Menadžer Programa
Median $192K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $138K
Prodaja
Median $96K
UX Istraživač
Median $240K
Aktuar
Median $135K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $98K
Rizični Kapitalist
Median $185K

Principal

Računovođa
$102K

Tehnički Računovođa

Administrativni Asistent
$60.2K
Poslovne Operacije
$69.2K
Elektroinženjer
$398K
Ljudski Resursi
$8K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$234K
Regrutač
$70.4K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Fidelity Investments, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

The highest paying role reported at Fidelity Investments is Softverski Inženjer at the L9|VP Software Engineering level with a yearly total compensation of $446,667. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fidelity Investments is $157,072.

