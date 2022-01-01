Imenik tvrtki
Vanguard Plaće

Plaće u Vanguard kreću se od $50,250 ukupne godišnje naknade za Uspjeh Korisnika na donjoj strani do $348,250 za Poslovne Operacije na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Vanguard. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Softverski Inženjer
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Znanstvenik Podataka
TS02 $132K
TS03 $173K
Menadžer Proizvoda
Median $142K

Dizajner Proizvoda
Median $120K

UX Dizajner

Analitičar Podataka
TS02 $133K
TS03 $153K
Menadžer Projekta
Median $128K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $195K
Računovođa
Median $103K

Tehnički Računovođa

UX Istraživač
Median $128K
Financijski Analitičar
Median $85K
IT Tehnolog
Median $115K
Marketing
Median $189K
Arhitekt Rješenja
Median $200K

Arhitekt Podataka

Cloud Security Architect

Menadžer Tehničkih Programa
Median $200K
Poslovne Operacije
$348K
Poslovni Analitičar
$144K
Korisnička Podrška
$137K
Uspjeh Korisnika
$50.3K
Ljudski Resursi
$74.2K
Pravni
$101K
Menadžment Konzultant
$249K
Marketing Operacije
$131K
Menadžer Programa
$216K
Prodaja
$55.7K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Vanguard je Poslovne Operacije at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $348,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Vanguard je $134,989.

