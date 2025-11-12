Backend softverski inženjer naknada in United States u Fidelity Investments kreće se od $86.8K year za L3 do $218K year za L7. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $143K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fidelity Investments. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L3
$86.8K
$81.8K
$1.3K
$3.6K
L4
$110K
$99.6K
$786
$9.3K
L5
$149K
$127K
$0
$22.2K
L6
$186K
$143K
$5.3K
$38.1K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Fidelity Investments, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)