Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) naknada in United States u Fidelity Investments kreće se od $93.1K year za L3 do $149K year za L6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $135K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fidelity Investments. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L3
$93.1K
$86K
$2.5K
$4.6K
L4
$103K
$96.2K
$0
$6.3K
L5
$137K
$116K
$3.2K
$17.3K
L6
$149K
$140K
$0
$8.3K
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Fidelity Investments, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)