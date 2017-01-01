Direktorij Naslova

Kliknite na naslov za istraživanje plaća.

Technology

Software Engineer IconSoftverski inženjer

Distribuirani sustavi

Strojno učenje

Inženjer strojnog učenja

AI istraživač

AI inženjer

Sigurnost

Sigurnosni softverski inženjer

Inženjer sigurnosti aplikacija

Inženjer sigurnosti oblaka

Web razvoj

Frontend softverski inženjer

Web razvojni programer

UX inženjer

DevOps

DevOps inženjer

Inženjer pouzdanosti stranice

Inženjer operacija strojnog učenja

Mobilni razvoj

iOS inženjer

Android inženjer

Mobilni softverski inženjer

Podaci

Inženjer podataka

Analitički inženjer

Bioinformatički inženjer

Aplikacije

Salesforce razvojni programer

Workday inženjer

Softverski inženjer unaprijed raspoređen

Inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Zagovornik razvoja

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Znanstveni istraživač

Proizvodni softverski inženjer

Softverski inženjer virtualne stvarnosti

Kripto inženjer

Softverski inženjer videoigara

Sistemski inženjer

Inženjer poslovne inteligencije

Kvantitativni razvojni programer

Lingvistički inženjer

Softverski inženjer ugrađenih sustava

Design

Business

Finance

Engineering

Human Resources

Strategy & Operations

Sales

Information Technology (IT)

Administration

Legal

Real Estate

Healthcare