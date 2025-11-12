Imenik tvrtki
Fidelity Investments
Fidelity Investments Tehnički računovođa Plaće

Tehnički računovođa naknada in United States u Fidelity Investments kreće se od $183K year za L6 do $243K year za L8.

Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$183K
$148K
$5K
$30.1K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Fidelity Investments, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Tehnički računovođa u Fidelity Investments in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $275,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fidelity Investments za ulogu Tehnički računovođa in United States je $190,144.

