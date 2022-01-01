Direktorij Tvrtki
Blackstone Plaće

Raspon plaća Blackstone je od $40,903 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovni analitičar na donjem kraju do $300,000 za Venture kapitalist na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Blackstone. Zadnje ažurirano: 8/23/2025

$160K

Softverski inženjer
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Financijski analitičar
Median $110K
Venture kapitalist
Median $300K

Suradnik

Analitičar

Znanstvenik podataka
Median $150K
Voditelj proizvoda
Median $155K
Analitičar podataka
Median $135K
Poslovni analitičar
$40.9K
Razvoj poslovanja
$133K
Uspjeh korisnika
$109K
Informatolog (IT)
$139K
Investicijski banker
$168K
Pravni
$219K
Marketing
$199K
Voditelj projekta
$48K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$136K
Voditelj softverskog inženjerstva
$207K
Arhitekt rješenja
$60.6K
Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Blackstone is Venture kapitalist with a yearly total compensation of $300,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blackstone is $146,731.

