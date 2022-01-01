Imenik tvrtki
Capital One Plaće

Plaće u Capital One kreću se od $46,000 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $523,333 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Capital One. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Softverski Inženjer
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS Inženjer

Mobilni Softverski Inženjer

Frontend Softverski Inženjer

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Produkcijski Softverski Inženjer

Sigurnosni Softverski Inženjer

Znanstvenik Istraživač

Menadžer Proizvoda
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Poslovni Analitičar
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Analitičar Podataka
Median $120K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Znanstvenik Podataka
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Menadžer Projekta
Median $110K
Dizajner Proizvoda
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX Dizajner

Mobilni Dizajner

Financijski Analitičar
Median $120K

Analitičar Rizika

Analitičar Prijevara

Menadžer Znanosti o Podacima
Median $251K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $175K

Analitičar Tehnološkog Rizika

Ljudski Resursi
Median $110K
Menadžer Tehničkih Programa
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Regrutač
Median $120K
Arhitekt Rješenja
Median $265K

Arhitekt Podataka

Cloud Security Architect

Rizični Kapitalist
Median $152K

Principal

Suradnik

Šef Stožera
Median $150K
Prodaja
Median $184K
Računovođa
Median $100K

Tehnički Računovođa

Menadžment Konzultant
Median $118K
Poslovne Operacije
Median $177K
Korisnička Podrška
Median $46K
IT Tehnolog
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Menadžer Programa
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX Istraživač
Median $133K
Menadžer Poslovnih Operacija
Median $90.5K
Investicijski Bankar
Median $110K
Poslovni Razvoj
Median $136K
Marketing Operacije
Median $96K
Administrativni Asistent
$65.5K
Korporativni Razvoj
$166K
Uspjeh Korisnika
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Grafički Dizajner
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
Options

U Capital One, Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Capital One je Menadžer Proizvoda at the Vice President level s godišnjom ukupnom naknadom od $523,333. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Capital One je $149,509.

Ostali resursi