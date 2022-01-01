Capital One Plaće

Plaće u Capital One kreću se od $46,000 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $523,333 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Capital One. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U Capital One, Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
