Morgan Stanley Plaće

Plaće u Morgan Stanley kreću se od $21,750 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $399,990 za Hardverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Morgan Stanley. Zadnje ažuriranje: 10/17/2025

Softverski Inženjer
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Investicijski Bankar
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Poslovni Analitičar
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Znanstvenik Podataka
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Kvantitativni Istraživač

Financijski Analitičar
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Menadžer Proizvoda
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Menadžer Projekta
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Poslovne Operacije
Median $66.8K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $191K
Računovođa
Median $115K

Technical Accountant

Prodaja
Median $150K
Arhitekt Rješenja
Median $265K

Data Architect

Ljudski Resursi
Median $160K
Pravni
Median $187K
Rizični Kapitalist
Median $120K

Suradnik

Analitičar

Marketing
Median $120K
Administrativni Asistent
$99.5K
Menadžer Poslovnih Operacija
$296K
Poslovni Razvoj
$92.5K
Korisnička Podrška
$50.1K
Uspjeh Korisnika
$49.2K
Analitičar Podataka
$58.6K
Hardverski Inženjer
$400K
Menadžment Konzultant
Median $60K
Marketing Operacije
$63.5K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$129K
Menadžer Programa
$196K
Regrutač
$161K
Regulatorni Poslovi
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX Istraživač
$99.5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Morgan Stanley je Hardverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $399,990. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Morgan Stanley je $128,175.

