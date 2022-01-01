Comerica Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća Comerica je od $75,000 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovni analitičar na donjem kraju do $232,560 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Comerica. Zadnje ažurirano: 8/23/2025

$160K

Financijski analitičar
Median $88.8K
Softverski inženjer
Median $140K
Poslovni analitičar
Median $75K

Znanstvenik podataka
$109K
Informatolog (IT)
$167K
Voditelj proizvoda
$233K
Voditelj softverskog inženjerstva
$219K
Arhitekt rješenja
$164K
Underwriter
$77.6K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Comerica je Voditelj proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $232,560. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Comerica je $140,000.

