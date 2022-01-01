Ettevõtete kataloog
F5 Networks
F5 Networks Palgad

F5 Networks palga vahemik varieerub $96,393 kogu kompensatsioonis aastas Technical Account Manager madalamas otsas kuni $368,333 Äri operatsioonid kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt F5 Networks. Viimati uuendatud: 8/24/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Võrguinsener

Kvaliteedi tagamise tarkvara insener

Tootehaldusr
Median $225K
Turundus
Median $213K

Müügiinsener
Median $262K
Küberturvalisuse analüütik
Median $111K
Tarkvaraarenduse juht
Median $296K
Andmeteadlane
Median $200K
Värbaja
Median $153K
Müük
Median $238K
Tehniline programmijuht
Median $201K
Toote disainer
Median $213K
Äri operatsioonid
$368K
Ärianalüütik
$117K
Klienditeenindus
$107K
Andmeanalüütik
$106K
Finantsanalüütik
$115K
Riistvara insener
$163K
Personaliosakond
Median $195K
Turunduse operatsioonid
$166K
Programmijuht
$230K
Projektijuht
$110K
Lahendusarhitekt
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Tehniline kirjutaja
$169K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

F5 Networks-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartalis)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartalis)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartalis)

KKK

