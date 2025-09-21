Ettevõtete kataloog
F5 Networks
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Turundus

  • Kõik Turundus Palgad

F5 Networks Turundus Palgad

Mediaanne Turundus tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes F5 Networks on $213K year kohta. Vaata ettevõtte F5 Networks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/21/2025

Mediaan pakk
company icon
F5 Networks
TECHNICAl Marketing Manager
Dallas, TX
Kokku aastas
$213K
Tase
L4
Põhipalk
$175K
Stock (/yr)
$20K
Boonus
$17.5K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
9 Aastat
Millised on karjääritasemed F5 Networks?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

F5 Networks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

F5 Networks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Turundus ametikoha palgapakett ettevõttes F5 Networks in United States on aastase kogutasuga $246,867. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte F5 Networks Turundus ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $193,200.

