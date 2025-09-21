Ettevõtete kataloog
F5 Networks
F5 Networks Andmeanalüütik Palgad

Keskmine Andmeanalüütik kogutasu in United States ettevõttes F5 Networks ulatub $87.2K kuni $124K year kohta. Vaata ettevõtte F5 Networks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/21/2025

Keskmine Kogutasu

$98.7K - $112K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$87.2K$98.7K$112K$124K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

F5 Networks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes F5 Networks in United States on aastase kogutasuga $123,900. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte F5 Networks Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $87,150.

