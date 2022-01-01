Citrix Palgad

Citrix palk ulatub $25,125 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $224,420 Toote Disaini Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Citrix. Viimati uuendatud: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.
33.33%
AASTA 1
33.33%
AASTA 2
33.33%
AASTA 3
Citrix ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.33% aastas)
33.33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.33% aastas)
33.33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.33% aastas)
Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.