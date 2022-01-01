Citrix Palgad

Ettevõtete kataloog
Citrix palk ulatub $25,125 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $224,420 Toote Disaini Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Citrix. Viimati uuendatud: 10/17/2025

Tarkvaraarendaja
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Tootejuht
Median $220K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $88.6K

Turundus
Median $182K
Lahenduste Arhitekt
Median $123K

Cloud Architect

Ärianalüütik
$121K
Klienditeenindus
$25.1K
Kliendi Edu
$63.6K
Andmeanalüütik
$25.3K
Andmeteaduse Juht
$94.4K
Andmeteadlane
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Juhtimiskonsultant
$189K
Turundusoperatsioonid
$111K
Toote Disainer
$180K
Toote Disaini Juht
$224K
Programmijuht
$148K
Müügiinsener
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Tehnilise Programmi Juht
$79.2K
Tehniline Kirjutaja
$28.2K
Õiguste omandamise graafik

33.33%

AASTA 1

33.33%

AASTA 2

33.33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Citrix ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.33% aastas)

  • 33.33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.33% aastas)

  • 33.33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.33% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Citrix on Toote Disaini Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $224,420. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Citrix keskmine aastane kogutasu on $102,458.

Muud ressursid