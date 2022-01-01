Ettevõtete kataloog
Extreme Networks
Extreme Networks Palgad

Extreme Networks palk ulatub $97,013 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $243,775 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Extreme Networks. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
P3 $104K
P4 $104K
Klienditeenindus
$97K
Riistvarainsener
$114K

Turundus
$166K
Toote Disainer
$211K
Tootejuht
$133K
Programmijuht
$176K
Müük
$244K
Müügiinsener
$192K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $195K
Tehnilise Programmi Juht
$147K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Extreme Networks on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $243,775. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Extreme Networks keskmine aastane kogutasu on $156,225.

