Ceres Salaris

El rang de salaris de Ceres varia de $52,260 en compensació total anual per a Enginyer Biomèdic a l'extrem inferior a $179,100 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ceres. Última actualització: 8/17/2025

$160K

Enginyer Biomèdic
$52.3K
Científic de Dades
$65.2K
Enginyer de Programari
$179K

PMF

El rol més ben pagat informat a Ceres és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $179,100. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Ceres és de $65,162.

