Snap Salaris

El salari de Snap oscil·la entre $61,215 en compensació total anual per a un Confiança i Seguretat a la banda baixa fins a $1,472,985 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Snap. Darrera actualització: 9/6/2025

$160K

Enginyer de Programari
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Software de Producció

Enginyer de Software de Seguretat

Enginyer de Software de Realitat Virtual

Científic de Recerca

Científic de Dades
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Gestor de Producte
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Gestor d'Enginyeria de Programari
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Gestor de Programes Tècnics
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Vendes
Median $235K

Executiu de Comptes

Gerent de Comptes

Dissenyador de Producte
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

Dissenyador UX

Reclutador
L3 $146K
L4 $162K

Reclutador Tècnic

Màrqueting
L3 $182K
L4 $251K

Gerent de Màrqueting de Producte

Gestor de Programes
Median $260K
Comptable
Median $150K

Comptable Tècnic

Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $165K
Enginyer Mecànic
Median $352K
Analista de Negoci
$90.5K
Desenvolupament de Negoci
$304K
Operacions de Servei al Client
$79.9K
Analista de Dades
$144K
Gestor de Ciència de Dades
$302K
Analista Financer
$234K
Enginyer de Maquinari
$144K
Jurídic
$120K
Consultor de Gestió
$377K
Operacions de Màrqueting
$176K
Enginyer Òptic
$527K
Gestor d'Associats
$643K
Gestor de Disseny de Producte
$570K
Gestor de Projectes
$98K
Analista de Ciberseguretat
$159K
Confiança i Seguretat
$61.2K
Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (8.33% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (2.77% mensual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.77% mensual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.77% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANY 1

33%

ANY 2

13%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Snap, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 54% s'adquireix en el 1st-ANY (4.50% mensual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.75% mensual)

  • 13% s'adquireix en el 3rd-ANY (1.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

PMF

Найвищеоплачувана позиція в Snap - це Gestor d'Enginyeria de Programari at the L8 level з річною загальною компенсацією $1,472,985. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Snap складає $302,575.

