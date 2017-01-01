Directori de títols

Fes clic en un títol per explorar els salaris.

Technology

Software Engineer IconEnginyer de Programari

Sistemes distribuïts

Aprenentatge automàtic

Enginyer d'aprenentatge automàtic

Investigador d'IA

Enginyer d'IA

Seguretat

Enginyer de programari de seguretat

Enginyer de seguretat d'aplicacions

Enginyer de seguretat de núvol

Desenvolupament web

Enginyer de programari frontend

Desenvolupador web

Enginyer d'UX

DevOps

Enginyer de DevOps

Enginyer de fiabilitat de lloc

Enginyer d'operacions d'aprenentatge automàtic

Desenvolupament mòbil

Enginyer d'iOS

Enginyer d'Android

Enginyer de programari mòbil

Dades

Enginyer de dades

Enginyer d'analítiques

Enginyer de bioinformàtica

Aplicacions

Desenvolupador de Salesforce

Enginyer de Workday

Enginyer de programari desplegat avançat

Enginyer de programari de control de qualitat (QA)

Defensor de desenvolupadors

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de xarxes

Científic investigador

Enginyer de programari de producció

Enginyer de programari de realitat virtual

Enginyer de criptografia

Enginyer de programari de videojocs

Enginyer de sistemes

Enginyer de Business Intelligence

Desenvolupador quantitatiu

Enginyer lingüístic

Enginyer de programari de sistemes encastats

Design

Business

Finance

Engineering

Human Resources

Strategy & Operations

Sales

Information Technology (IT)

Administration

Legal

Real Estate

Healthcare