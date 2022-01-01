Airbnb Salaris

Directori d'empreses
El salari de Airbnb oscil·la entre $33,473 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $836,108 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Airbnb. Darrera actualització: 9/4/2025

Logo de Airbnb

$57K

Enginyer de Programari
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Enginyer Android

Enginyer de Software Mòbil

Enginyer de Software Frontend

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

Científic de Dades
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Gestor de Producte
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Dissenyador de Producte
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

Dissenyador UX

Gestor d'Enginyeria de Programari
M1 $602K
M2 $765K
Reclutador
G8 $189K
G9 $209K

Reclutador Tècnic

Gestor de Programes Tècnics
L5 $349K
L6 $499K
Analista Financer
Median $301K
Gestor de Projectes
Median $200K
Màrqueting
Median $300K
Gestor de Programes
Median $330K
Analista de Negoci
Median $33.5K
Analista de Dades
Median $157K
Jurídic
Median $275K

Assessor Legal

Vendes
Median $100K
Gestor de Ciència de Dades
Median $620K
Assistent Administratiu
Median $155K
Desenvolupament de Negoci
Median $130K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $230K
Investigador UX
Median $340K
Comptable
$190K

Comptable Tècnic

Operacions de Negoci
$349K
Gestor d'Operacions de Negoci
$267K
Redactor Publicitari
$246K
Recursos Humans
$126K
Operacions de Màrqueting
$367K
Enginyer Mecànic
$295K
Operacions de Personal
$402K
Gestor de Disseny de Producte
$348K
Operacions d'Ingressos
$266K
Enginyer de Vendes
$71.5K
Analista de Ciberseguretat
$117K
Calendari d'Adquisició

35%

ANY 1

30%

ANY 2

20%

ANY 3

15%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Airbnb, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 35% s'adquireix en el 1st-ANY (8.75% trimestral)

  • 30% s'adquireix en el 2nd-ANY (7.50% trimestral)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (5.00% trimestral)

  • 15% s'adquireix en el 4th-ANY (3.75% trimestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Airbnb, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Airbnb, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

The highest paying role reported at Airbnb is Enginyer de Programari at the G11 level with a yearly total compensation of $836,108. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbnb is $301,000.

