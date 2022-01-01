Directori d'Empreses
Roblox
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Roblox Salaris

El rang de salaris de Roblox varia de $19,386 en compensació total anual per a Dissenyador Gràfic a l'extrem inferior a $1,200,556 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Roblox. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Enginyer d'aprenentatge automàtic

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de xarxes

Enginyer de programari de control de qualitat (QA)

Enginyer de programari de producció

Enginyer de programari de seguretat

Enginyer de fiabilitat de lloc

Enginyer de programari de videojocs

Gestor de Producte
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Reclutador
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Reclutador tècnic

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dissenyador de Producte
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

Dissenyador d'UX

Científic de Dades
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Gerent d'Enginyeria de Programari
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Analista Financer
Median $185K
Màrqueting
Median $260K
Assistent Administratiu
$141K
Analista de Negocis
$161K
Gerent de Ciència de Dades
$564K
Dissenyador Gràfic
$19.4K
Recursos Humans
$281K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$275K
Gerent de Disseny de Producte
$467K
Gerent de Programa
$296K
Analista de Ciberseguretat
$318K
Gerent de Programa Tècnic
$274K
Redactor Tècnic
$191K
Confiança i Seguretat
$228K
Capitalista de Risc
$653K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'accions
RSU

A Roblox, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (8.25% trimestralment)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.25% trimestralment)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.25% trimestralment)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A Roblox, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Tens una pregunta? Pregunta a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells de carrera i més.

Visita ara!

PMF

The highest paying role reported at Roblox is Enginyer de Programari at the TD1 level with a yearly total compensation of $1,200,556. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roblox is $332,693.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Roblox

Empreses relacionades

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos