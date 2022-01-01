Pinterest Salaris

Directori d'empreses
El salari de Pinterest oscil·la entre $55,210 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $1,154,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Pinterest. Darrera actualització: 8/26/2025

$160K

Enginyer de Programari
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Científic de Dades
L3 $205K
L4 $242K
L5 $360K
L6 $447K
Gestor d'Enginyeria de Programari
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Gestor de Producte
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Dissenyador de Producte
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

Dissenyador UX

Vendes
Median $204K

Gerent de Comptes

Gestor de Programes Tècnics
Median $265K
Analista de Negoci
Median $163K
Analista de Dades
Median $300K
Analista Financer
Median $152K
Gestor de Projectes
Median $156K
Investigador UX
Median $275K
Operacions de Negoci
Median $213K
Gestor de Ciència de Dades
Median $525K
Màrqueting
Median $261K
Gestor de Programes
Median $174K
Recursos Humans
Median $160K
Comptable
$715K

Comptable Tècnic

Gestor d'Operacions de Negoci
$176K
Desenvolupament de Negoci
$157K
Cap d'Estat Major
$211K
Desenvolupament Corporatiu
$896K
Servei al Client
$56.5K
Dissenyador Gràfic
$196K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$55.2K
Jurídic
$117K
Operacions de Màrqueting
$214K
Gestor d'Associats
$91.6K
Gestor de Disseny de Producte
$249K
Reclutador
$76.2K
Enginyer de Vendes
$219K
Compensacions Totals
$283K
Capitalista de Risc
$159K
Calendari d'Adquisició

50%

ANY 1

33%

ANY 2

17%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Pinterest, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 50% s'adquireix en el 1st-ANY (12.50% trimestral)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.25% trimestral)

  • 17% s'adquireix en el 3rd-ANY (4.25% trimestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Pinterest, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Pinterest, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

The highest paying role reported at Pinterest is Gestor d'Enginyeria de Programari at the M18 level with a yearly total compensation of $1,154,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Pinterest is $248,750.

