Coinbase Salaris

El salari de Coinbase oscil·la entre $69,345 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $1,186,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Coinbase. Darrera actualització: 9/5/2025

$160K

Enginyer de Programari
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Enginyer de Software Frontend

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software de Producció

Enginyer Cripto

Gestor de Producte
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Dissenyador de Producte
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Dissenyador d'Interacció

Dissenyador UX

Científic de Dades
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Gestor de Programes Tècnics
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Gestor d'Enginyeria de Programari
M6 $560K
M7 $772K
Analista de Ciberseguretat
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Recursos Humans
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Màrqueting
IC5 $200K
IC6 $270K

Gerent de Màrqueting de Producte

Gestor de Programes
IC4 $163K
IC5 $193K
Gestor de Projectes
IC5 $213K
IC6 $346K
Analista Financer
Median $214K
Analista de Dades
Median $175K
Desenvolupament de Negoci
Median $477K
Jurídic
Median $526K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $240K
Gestor de Ciència de Dades
Median $380K
Assistent Administratiu
$143K
Operacions de Negoci
$200K
Analista de Negoci
$263K
Servei al Client
$69.3K
Operacions de Servei al Client
$135K
Èxit del Client
$352K
Consultor de Gestió
$335K
Operacions de Màrqueting
$550K
Reclutador
$228K
Vendes
$213K
Arquitecte de Solucions
$219K

Arquitecte de Dades

Cloud Security Architect

Investigador UX
Median $262K
Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

Tipus d'Accions
RSU

A Coinbase, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% trimestral)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Coinbase, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

PMF

Coinbase에서 보고된 최고 급여 직무는 Enginyer de Programari at the IC8 level이며 연간 총 보상은 $1,186,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Coinbase에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $268,745입니다.

