Chainalysis
Chainalysis الرواتب

نطاق رواتب Chainalysis يتراوح من $143,068 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مصمم المنتج في الطرف الأدنى إلى $310,896 لـ المبيعات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Chainalysis. آخر تحديث: 8/17/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $160K
مدير المنتج
Median $211K
مدير هندسة البرمجيات
Median $290K

مساعد إداري
$286K
عالم البيانات
$162K
الموارد البشرية
$279K
التسويق
$178K
مصمم المنتج
$143K
مُوظِّف
$162K
المبيعات
$311K
مهندس حلول
$199K

مهندس معماري بيانات

هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Chainalysis، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

