أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Chainalysis in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $299,885. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.