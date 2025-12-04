دليل الشركات
Chainalysis
Chainalysis مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Chainalysis من $197K لكل year لمستوى SWE II إلى $265K لكل year لمستوى Staff SWE. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $242K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chainalysis. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
SWE I
(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
SWE II
$197K
$170K
$6.3K
$20.8K
Senior SWE
$250K
$200K
$34.8K
$15.8K
Staff SWE
$265K
$216K
$22.5K
$26K
عرض 1 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Chainalysis، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Chainalysis in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $299,885. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Chainalysis لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $238,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Chainalysis

موارد أخرى

