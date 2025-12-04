يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Chainalysis من $197K لكل year لمستوى SWE II إلى $265K لكل year لمستوى Staff SWE. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $242K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chainalysis. آخر تحديث: 12/4/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
SWE I
$ --
$ --
$ --
$ --
SWE II
$197K
$170K
$6.3K
$20.8K
Senior SWE
$250K
$200K
$34.8K
$15.8K
Staff SWE
$265K
$216K
$22.5K
$26K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Chainalysis، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
