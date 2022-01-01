دليل الشركات
Docker
Docker الرواتب

تتراوح رواتب Docker من $104,475 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $499,988 لمنصب مصمم منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Docker. آخر تحديث: 9/12/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $262K
مهندس مبيعات
Median $280K
العمليات التجارية
$114K

خدمة العملاء
$104K
التسويق
$176K
مصمم منتجات
$500K
مدير منتج
$162K
المبيعات
$185K
مدير هندسة البرمجيات
$250K
مهندس حلول
$202K
الأسئلة الشائعة

