أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Chainalysis in Denmark تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره DKK 1,284,220. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.