Chainalysis
Chainalysis مدير منتجات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتجات in United States الوسطية في Chainalysis $206K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chainalysis. آخر تحديث: 12/4/2025

الحزمة المتوسطة
Chainalysis
Senior Product Manager
New York, NY
إجمالي سنوي
$206K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$186K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$20K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
9 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Chainalysis?
أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Chainalysis، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Chainalysis in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $436,200. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Chainalysis لوظيفة مدير منتجات in United States هو $212,000.

موارد أخرى

