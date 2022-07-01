Каталог компаній
Voloridge Investment Management
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Voloridge Investment Management Зарплати

Зарплата Voloridge Investment Management варіюється від $78,499 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $489,600 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Voloridge Investment Management. Останнє оновлення: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $200K
Аналітик даних
$78.5K
Менеджер з науки про дані
$490K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Дата-сайентист
$248K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Voloridge Investment Management - це Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $489,600. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Voloridge Investment Management складає $224,176.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Voloridge Investment Management

Схожі компанії

  • Apple
  • Netflix
  • Stripe
  • Dropbox
  • Google
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси