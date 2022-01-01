Coinbase Зарплати

Зарплата Coinbase варіюється від $69,345 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $1,186,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Coinbase. Останнє оновлення: 9/5/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.
100%
РІК 1
У Coinbase RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:
100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)
Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Coinbase RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.
Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.