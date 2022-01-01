Coinbase Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Coinbase варіюється від $69,345 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $1,186,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Coinbase. Останнє оновлення: 9/5/2025

Інженер-програміст
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend програмний інженер

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер виробництва

Крипто-інженер

Продукт-менеджер
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Продукт-дизайнер
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Дизайнер взаємодії

UX-дизайнер

Дата-сайентист
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Технічний програмний менеджер
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
M6 $560K
M7 $772K
Аналітик з кібербезпеки
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Управління персоналом
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Маркетинг
IC5 $200K
IC6 $270K

Менеджер продакт-маркетингу

Програмний менеджер
IC4 $163K
IC5 $193K
Проєктний менеджер
IC5 $213K
IC6 $346K
Фінансовий аналітик
Median $214K
Аналітик даних
Median $175K
Розвиток бізнесу
Median $477K
Юридичний відділ
Median $526K
IT-спеціаліст
Median $240K
Менеджер з науки про дані
Median $380K
Адміністративний асистент
$143K
Бізнес-операції
$200K
Бізнес-аналітик
$263K
Обслуговування клієнтів
$69.3K
Операції з обслуговування клієнтів
$135K
Успіх клієнтів
$352K
Менеджмент-консультант
$335K
Маркетингові операції
$550K
Рекрутер
$228K
Продажі
$213K
Архітектор рішень
$219K

Архітектор даних

Cloud Security Architect

UX-дослідник
Median $262K
Графік Вестингу

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У Coinbase RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (25.00% щоквартально)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Coinbase RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Coinbase - це Інженер-програміст at the IC8 level з річною загальною компенсацією $1,186,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Coinbase складає $268,745.

