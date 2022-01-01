Coinbase Зарплати

Зарплата Coinbase варіюється від $69,345 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $1,186,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Coinbase . Останнє оновлення: 9/5/2025