Snap Зарплати

Зарплата Snap варіюється від $61,215 загальної компенсації на рік для Довіра та безпека на нижньому рівні до $1,472,985 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Snap. Останнє оновлення: 9/6/2025

$160K

Інженер-програміст
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Мережевий інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Програмний інженер виробництва

Програмний інженер безпеки

Програмний інженер віртуальної реальності

Науковець-дослідник

Дата-сайентист
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Продукт-менеджер
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Технічний програмний менеджер
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Продажі
Median $235K

Виконавчий менеджер з клієнтів

Менеджер з клієнтів

Продукт-дизайнер
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX-дизайнер

Рекрутер
L3 $146K
L4 $162K

Технічний рекрутер

Маркетинг
L3 $182K
L4 $251K

Менеджер продакт-маркетингу

Програмний менеджер
Median $260K
Бухгалтер
Median $150K

Технічний бухгалтер

IT-спеціаліст
Median $165K
Інженер-механік
Median $352K
Бізнес-аналітик
$90.5K
Розвиток бізнесу
$304K
Операції з обслуговування клієнтів
$79.9K
Аналітик даних
$144K
Менеджер з науки про дані
$302K
Фінансовий аналітик
$234K
Інженер з апаратного забезпечення
$144K
Юридичний відділ
$120K
Менеджмент-консультант
$377K
Маркетингові операції
$176K
Інженер-оптик
$527K
Менеджер з партнерства
$643K
Менеджер з продуктового дизайну
$570K
Проєктний менеджер
$98K
Аналітик з кібербезпеки
$159K
Довіра та безпека
$61.2K
Графік Вестингу

100%

РІК 1

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (8.33% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (2.77% щомісячно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (2.77% щомісячно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (2.77% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

РІК 1

33%

РІК 2

13%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 54% передається у 1st-РІК (4.50% щомісячно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (2.75% щомісячно)

  • 13% передається у 3rd-РІК (1.08% щомісячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Snap - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the L8 level з річною загальною компенсацією $1,472,985. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Snap складає $302,575.

Інші ресурси