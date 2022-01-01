Snap Зарплати

Зарплата Snap варіюється від $61,215 загальної компенсації на рік для Довіра та безпека на нижньому рівні до $1,472,985 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Snap. Останнє оновлення: 9/6/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.
100%
РІК 1
У Snap RSUs підлягають 1-річному графіку вестингу:
100% передається у 1st-РІК (8.33% щомісячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (2.77% щомісячно)
33.3% передається у 2nd-РІК (2.77% щомісячно)
33.3% передається у 3rd-РІК (2.77% щомісячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Snap RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
РІК 1
33%
РІК 2
13%
РІК 3
У Snap RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
54% передається у 1st-РІК (4.50% щомісячно)
33% передається у 2nd-РІК (2.75% щомісячно)
13% передається у 3rd-РІК (1.08% щомісячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.