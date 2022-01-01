Каталог компаній
StockX
StockX Зарплати

Зарплата StockX варіюється від $85,570 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $472,625 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників StockX. Останнє оновлення: 10/15/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $174K
Продукт-менеджер
Median $165K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $230K

Дата-сайентист
$473K
Маркетинг
$106K
Продукт-дизайнер
$85.6K
Технічний програмний менеджер
$169K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У StockX Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в StockX - це Дата-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $472,625. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в StockX складає $169,150.

Інші ресурси