StockX Дейта-сайентист Зарплати

Середня загальна компенсація Дейта-сайентист in United States у StockX варіюється від $404K до $565K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації StockX. Останнє оновлення: 10/31/2025

Середня загальна компенсація

$437K - $508K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$404K$437K$508K$565K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У StockX Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дейта-сайентист пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в StockX in United States складає річну загальну компенсацію $565,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в StockX для позиції Дейта-сайентист in United States складає $403,750.

