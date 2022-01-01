Довідник компаній
Drizly Зарплати

Діапазон зарплат Drizly коливається від $132,660 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $351,750 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Drizly. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $170K
Менеджер продукту
Median $225K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $261K

Менеджер з науки даних
$352K
Науковець даних
$133K
Операційний маркетинг
$246K
Дизайнер продукту
$162K
Продажі
$234K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Drizly, є Менеджер з науки даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $351,750. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Drizly, становить $229,413.

