Компенсація Інженер-програміст in United States у StockX варіюється від $236K за year для Senior Software Engineer до $257K за year для Technical Lead. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $174K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації StockX. Останнє оновлення: 10/31/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У StockX Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)