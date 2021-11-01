Societe Generale Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат Societe Generale коливається від $19,391 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $250,000 для Фінансовий аналітик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Societe Generale. Останнє оновлення: 8/25/2025

$160K

Інженер-програміст
L1 $19.4K
L2 $26.1K
L3 $25.8K
L4 $27.6K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковець даних
Median $27.1K
Менеджер продукту
L4 $56.8K
L5 $53K

Бізнес-аналітик
Median $20.7K
Дизайнер продукту
Median $56.6K

UX-дизайнер

Фінансовий аналітик
Median $250K
Менеджер проекту
Median $82.4K
Аналітик даних
$65.6K
Інформаційний технолог (ІТ)
$149K
Інвестиційний банкір
$28.1K
Юридичний
$189K
Консультант з менеджменту
$56.4K
Менеджер програми
$69.5K
Аналітик кібербезпеки
$58.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$197K
Архітектор рішень
$121K
Технічний менеджер програми
$69.3K
Технічний письменник
$40.3K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Societe Generale, є Фінансовий аналітик з річною загальною компенсацією $250,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Societe Generale, становить $56,388.

